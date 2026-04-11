هدوء يسود الخليج مع استمرار محادثات السلام في باكستان وقطر تعلن استئناف الملاحة البحرية الشاملة

أربيل (كوردستان 24)- شهدت منطقة الخليج هدوءاً ميدانياً ملحوظاً اليوم السبت 11 نیسان/ابریل 2026، حيث لم يتم الإبلاغ عن أي ضربات عسكرية، وذلك بالتزامن مع استمرار المحادثات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان سعيًا لإنهاء الصراع الذي اندلع في الثامن والعشرين من فبراير الماضي.

ويأتي هذا الهدوء في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُبرم يوم الثلاثاء الماضي، والذي نص على هدنة لمدة أسبوعين لوقف الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى. وقد منحت هذه التهدئة المؤقتة دول المنطقة فرصة لتقييم حجم الأضرار الناتجة عن التصعيد الأخير؛ حيث نشرت السلطات القطرية لقطات توثق آثار الضربات التي استهدفت طرقاً وقواعد عسكرية ومنشآت نفطية، فيما أصدرت المملكة العربية السعودية تقريراً مفصلاً يربط بين انخفاض إنتاج النفط والأضرار التي لحقت بمواقع الطاقة الحيوية.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة المواصلات القطرية عن استئناف حركة الملاحة البحرية بشكل كامل في الخليج لكافة أنواع السفن والوسائط البحرية اعتباراً من يوم الأحد. وأوضحت الوزارة أن الإبحار سيكون متاحاً من الساعة السادسة صباحاً وحتى السادسة مساءً، مع استمرار السماح لسفن الصيد بالإبحار على مدار اليوم. وشددت الوزارة على ضرورة التزام المشغلين بكافة تدابير السلامة وتجهيزات الأمن البحري لضمان سلامة الرحلات.

ورغم هذا الإعلان القطري، لم يصدر حتى الآن أي موقف رسمي من جانب إيران، التي تسيطر على مضيق هرمز، بشأن وجود تنسيق مشترك حول فتح الممرات الملاحية. وتتجه الأنظار حالياً إلى ما ستسفر عنه الجهود الدبلوماسية الجارية في باكستان، وسط آمال إقليمية بتحويل هذه الهدنة المؤقتة إلى إنهاء دائم للحرب في الشرق الأوسط.

