موسكو وكييف تتبادلان الاتهامات بخرق "هدنة الفصح" وآلاف الانتهاكات تُسجّل خلال ساعات

منذ 32 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- تبادلت روسيا وأوكرانيا، اليوم الأحد، اتهامات حادة بخرق اتفاق وقف الأعمال العدائية المؤقت، الذي أُعلن بمناسبة عيد الفصح الأرثوذكسي، حيث أعلن كلا الجانبين عن تسجيل آلاف الانتهاكات منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ.

الرواية الروسية: نحو ألفي خرق أوكراني

من جانبها، اتهمت وزارة الدفاع الروسية القوات المسلحة الأوكرانية بارتكاب نحو ألفي انتهاك للهدنة. ونقلت وكالة "تاس" للأنباء عن الوزارة أنه تم تسجيل "1971 خرقاً لوقف إطلاق النار" من جانب كييف، وذلك في الفترة الممتدة ما بين الساعة الرابعة عصر السبت وحتى الثامنة من صباح اليوم الأحد.

الرواية الأوكرانية: 2300 انتهاك روسي بمشاركة المسيّرات

في المقابل، أعلن الجيش الأوكراني أن القوات الروسية انتهكت الهدنة نحو 2300 مرة منذ بدء سريانها يوم السبت. وأوضحت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، في بيان لها، أنه حتى الساعة السابعة من صباح الأحد، تم رصد 2299 انتهاكاً، شملت 28 عملاً هجومياً و479 عملية قصف مدفعي.

وأشار البيان الأوكراني إلى الاعتماد المكثف على الطائرات المسيرة، حيث نُفذت 747 ضربة بمسيّرات هجومية و1045 ضربة بمسيّرات الانتحارية (FPV)، مؤكداً في الوقت ذاته عدم تسجيل أي ضربات صاروخية أو استخدام للقنابل الجوية الموجهة أو مسيّرات "شاهد" الإيرانية خلال هذه الفترة.

وتأتي هذه الاتهامات المتبادلة لتبدد الأمل في تهدئة ميدانية كان من المفترض أن ترافق احتفالات عيد الفصح، مما يعكس استمرار حدة العمليات العسكرية وصعوبة الالتزام باتفاقيات وقف إطلاق النار المؤقتة بين الطرفين.

AFP