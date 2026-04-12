المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية تستعرض حصيلة الخسائر المادية والبشرية وتعلن خطة لإعادة الإعمار

أربيل (كوردستان24)- قدمت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، في مقابلة تلفزيونية، قراءة رسمية لنتائج المواجهات العسكرية الأخيرة، مستعرضةً بيانات تتعلق بحجم الأضرار في البنية التحتية والإصابات البشرية، بالإضافة إلى المسار السياسي للدولة في ظل الظروف الراهنة.

المواقف السياسية والاستراتيجية

قالت مهاجراني إن بلادها تمكنت من الحفاظ على موقعها الجيوسياسي، معتبرة أن الأهداف التي وضعها الخصوم لم تتحقق. وأشارت المتحدثة إلى ما وصفته بـ"نضج النظام" وقدرته على الاستمرار في مساره رغم غياب شخصيات قيادية عليا، بما في ذلك المرشد الأعلى وعدد من القادة العسكريين والدبلوماسيين. كما لفتت إلى أن التحديات تحولت من محاولات "تغيير النظام" إلى ملفات تتعلق بـ"السيادة على مضيق هرمز".

الإحصائيات الرسمية للضحايا

نقلت المتحدثة أرقاماً حول الضحايا المدنيين، مشيرة إلى سقوط:

258 امرأة و221 شخصاً دون سن الثامنة عشرة، بينهم 18 طفلاً دون سن الخامسة.

26 فرداً من الطواقم الطبية.

الأضرار في البنية التحتية

وفقاً للبيانات الحكومية التي عرضتها مهاجراني، فقد طالت الأضرار المنشآت التالية:

القطاع السكني: تضرر 125,640 وحدة غير عسكرية، من بينها 100 ألف وحدة سكنية.

القطاع الصحي: تضرر 49 مركزاً علاجياً و226 وحدة صحية، بالإضافة إلى خروج 10 سيارات إسعاف عن الخدمة بشكل كامل من أصل 41 تضررت جزئياً.

القطاع التعليمي: تعرضت 942 مدرسة لأضرار متفاوتة، منها 18 مدرسة دُمّرت بالكامل.

الإجراءات الحكومية والتعويضات

وفي ختام حديثها، كشفت مهاجراني عن الجدول الزمني لإعادة الإعمار، متوقعة أن تستغرق العملية ما بين 3 إلى 24 شهراً. وأعلنت عن تخصيص "قروض وديعة السكن" كإجراء حكومي لمساعدة المتضررين الذين فقدوا منازلهم خلال فترة إعادة البناء.



المصدر: وکالة فارس الایرانیة