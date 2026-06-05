إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع فني في لندن لتعريف الأطفال الكورد بهويتهم وثقافتهم

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أربيل (كوردستان 24)- انطلق في العاصمة البريطانية لندن، اليوم الجمعة، مشروع "كتاب التلوين" في مرحلته الثالثة، كجزء من الأنشطة الثقافية والفنية الهادفة إلى ربط الأطفال الكورد في المغترب بهويتهم وثقافتهم القومية.

ويركز المشروع، الذي تنفذه منظمة "كولان" الثقافية، على تقديم التراث، والفن، والأساطير، والقصص الفلكلورية الكوردية بأسلوب فني وتربوي مبتكر.

وفي تصريحٍ لـ كوردستان 24، أكد الفنان التشكيلي المشارك في المشروع، آريان لطيف، أن المبادرة حظيت بتنظيم من الفنانين مريوان جلال ودلگەش مراد، لافتاً إلى مشاركته الشخصية بعدد من أعمال التلوين واللوحات الفنية.

وأوضح لطيف أن الكتاب في نسخته الحالية يمنح مساحة واسعة للأساطير الكوردية القديمة التي صاغ رسوماتها وتصاميمها نخبة من الفنانين التشكيلين.

مشيراً إلى أن تلوين الأطفال لهذه اللوحات يتعدى كونه مجرد نشاط ترفيهي، بل يمثل خطوة تفاعلية للتعرف على الموروث الشعبي.

وحول الخصائص الفنية للكتاب، أشار التشكيلي الكوردي إلى أن كل لوحة ملحقة بشروحات ومعلومات وافية حول القصة المرتبطة بها باللغتين الكوردية والإنجليزية، مما يسهل على الأطفال فهم المضامين والتعرف عن قرب على المنجز الفني.

وبيّن لطيف أن المزاوجة بين قراءة النصوص وإعادة إنتاج الألوان من قبل الطفل تسهم في ترسيخ قيم الهوية الثقافية، وتبني جسوراً متينة تربط الأجيال الناشئة بتاريخها وفنونها.

يُذكر أن عمليات الإنتاج والمونتاج الخاصة بـ "كتاب التلوين" جرت تحت إشراف ريتشارد وايلدينغ؛ وتراهن المنظمات الثقافية الكوردية في أوروبا على هذا النوع من المشاريع النوعية لضمان الحفاظ على اللغة، والقصص، والفنون الوطنية للأطفال الكورد المغتربين، وتعزيز اندماجهم مع الحفاظ على خصوصيتهم الثقافية.