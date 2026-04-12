الاتحاد الأوروبي: الدبلوماسية هي الحل رغم فشل محادثات السلام

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- يحث الاتحاد الأوروبي على بذل المزيد من الجهود الدبلوماسية رغم فشل محادثات السلام التي جرت نهاية هذا الأسبوع.

وقال المتحدث باسم الشؤون الخارجية للاتحاد، أنور العنوني، في بيان لوكالة أسوشيتد برس اليوم الأحد12 نیسان/ابریل 2026،: "لا يزال الاتحاد الأوروبي مقتنعاً بأن الدبلوماسية هي المفتاح لحل جميع القضايا العالقة".

وأضاف: "سيساهم الاتحاد الأوروبي في جميع الجهود الدبلوماسية، آخذاً في الاعتبار جميع مصالحه وشواغله، بالتنسيق مع شركائه".

وأشاد بجهود باكستان في الوساطة.

ولم يتم التشاور مع الدول الأوروبية بشأن الخطط الأمريكية الإسرائيلية لمهاجمة إيران، وهي تعاني من ارتفاع أسعار الطاقة وتداعيات أخرى للحرب. وتقود بريطانيا وفرنسا محادثات لتشكيل تحالف يهدف إلى تأمين مضيق هرمز بعد انتهاء القتال الفعلي.



المصدر: الوکالات