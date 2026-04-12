كفري تفقد ذاكرتها التاريخية.. الأمطار والإهمال يهددان قصورها التراثية بالاندثار

أربيل (كوردستان24)-تُعد مدينة كفري واحدة من أبرز المناطق الغنية بالتاريخ والثقافة والآثار القديمة، حيث تحتل القصور والمباني التراثية موقعاً مهماً في هوية المدينة. ومن أبرز هذه المعالم “قصر مجيد باشا بابان” و”دار رامز أفندي” و”دار حسين آغا”، التي تعود إلى منتصف القرن التاسع عشر وتشكل جزءاً من سراي كفري القديم.

أضرار جسيمة بفعل الأمطار

وقال عبيد محمد، مدير آثار كفري، إن الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الأيام الماضية تسببت بأضرار كبيرة طالت عدداً من المواقع الأثرية، مشيراً إلى انهيار جزء جديد من منزل مجيد باشا بابان، إضافة إلى تضرر غرفة في منزل حسين آغا. كما انهار جزء من إحدى الغرف غير المرممة في سراي كفري، إلى جانب أضرار لحقت بمنزل رمزي فني، الذي يمثل جزءاً من سوق قيصرية كفري الأثري.

الإهمال يسرّع التدهور

ورغم أن هذه المعالم يعود تاريخها إلى أكثر من قرنين، إلا أن غياب أعمال الترميم والصيانة الدورية أسهم بشكل كبير في تدهور حالتها، ما أدى إلى تآكل أجزاء جديدة منها مع مرور الوقت. ويؤكد مختصون أن هذه المواقع كان بالإمكان الحفاظ عليها لو توفرت خطط واضحة للصيانة والحماية.

خسارة ثقافية واقتصادية

من جانبه، وصف عالم الآثار رفعت محمد تدمير هذه القصور بالخسارة التاريخية والثقافية الكبيرة، موضحاً أن استثمارها كمواقع سياحية كان من شأنه دعم اقتصاد المدينة وتوفير فرص عمل للسكان. وأضاف أن غياب الخطط العلمية لحماية الآثار في كفري أدى إلى “تدمير ممنهج” لهذا الإرث، ما يهدد بمحو الذاكرة التاريخية للمدينة.

إرث يمتد لآلاف السنين

وتُعد كفري، التابعة لإدارة كرميان، واحدة من أهم المناطق الأثرية في الإقليم، إذ يمتد تاريخ الاستيطان البشري فيها إلى نحو خمسة آلاف عام، ما يعكس عمقها التاريخي وأهميتها الثقافية.

دعوات عاجلة للإنقاذ

ويؤكد مختصون أن إهمال الجهات المعنية وعدم اتخاذ إجراءات جدية لحماية وترميم المواقع الأثرية في كفري يمثلان السبب الرئيس في اندثارها، مشددين على ضرورة التحرك العاجل لإنقاذ ما تبقى من هذه المعالم، وتحويلها إلى مورد ثقافي وسياحي يعكس تاريخ المدينة العريق.