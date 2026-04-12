نتنياهو يتفقد مناطق في جنوب لبنان ويؤكد السعي لإنشاء "منطقة عازلة" بعمق 10 كيلومترات

منذ 34 دقيقة

أربيل (كوردستان 24) –أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، زيارته الأولى إلى مناطق في جنوب لبنان تخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي، منذ بدء جولة التصعيد الحالية بين إسرائيل وحزب الله.

وخلال جولة ميدانية أجراها، صرح نتنياهو قائلاً: "أحد الأشياء التي نراها هنا هو أننا غيرنا وجه الشرق الأوسط بشكل أساسي". وأضاف في تصريحاته أن من وصفهم بـ"الأعداء" -في إشارة إلى إيران وما أسماه (محور الشر)- الذين سعوا لتدمير إسرائيل "يقاتلون الآن ببساطة من أجل بقائهم".

وفيما يتعلق بالأهداف العسكرية الميدانية، أوضح نتنياهو أن إسرائيل تعمل على إقامة منطقة عازلة داخل الأراضي اللبنانية بعمق يتراوح بين 8 إلى 10 كيلومترات (5 إلى 6 أميال)، وذلك لضمان منع حزب الله من إطلاق الصواريخ قصيرة المدى والقذائف الموجهة المضادة للدروع باتجاه المستوطنات والبلدات الحدودية.

المصدر: AP