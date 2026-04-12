استهداف وحدة للصليب الأحمر اللبناني بغارة إسرائيلية

أربيل (كوردستان 24) – أعلن الصليب الأحمر اللبناني، اليوم الأحد 12 نیسان/ابریل 2026، عن مقتل أحد مسعفيه جراء غارة جوية إسرائيلية نفذتها طائرة مسيرة استهدفت وحدة تابعة له في بلدة بيت يهون بجنوب لبنان.

تفاصيل الهجوم



وأفاد الصليب الأحمر في بيان رسمي، أن الاستهداف أسفر عن مقتل مسعف وإصابة زميل له بجروح طفيفة أثناء قيامهما بواجبهما الإنساني. وتعد هذه الحادثة حلقة جديدة في سلسلة الاستهدافات التي تطال الطواقم الإسعافية في المناطق الحدودية.

حصيلة دامية للقطاع الصحي

وفي سياق متصل، كشفت بيانات وزارة الصحة اللبنانية عن حجم الخسائر البشرية في صفوف الكوادر الطبية منذ بدء المواجهات بين إسرائيل وحزب الله، مشيرة إلى مقتل ما لا يقل عن 87 عاملاً في المجال الطبي جراء الغارات الجوية الإسرائيلية.

يأتي هذا التصعيد ليزيد من التحديات التي تواجه فرق الإغاثة والمنظمات الإنسانية في لبنان، وسط تحذيرات دولية متكررة من ضرورة تحييد المنشآت والفرق الطبية عن العمليات العسكرية.



المصدر: الوکالات