الجيش الأميركي يعلن قتل خمسة أشخاص في ضربات استهدفت قوارب يشتبه بتهريبها المخدرات

أربيل (كوردستان24)- أعلن الجيش الأميركي الأحد، أنه قتل خمسة أشخاص في ضربات استهدفت قوارب يشتبه بتهريبها المخدرات في شرق المحيط الهادئ، ليرتفع بذلك إجمالي عدد قتلى الحملة العسكرية الأميركية ضد مهربي المخدرات في البحر الكاريبي والمحيط الهادىء إلى 168 على الأقل.

ونُفذت الهجمات على قاربين في 11 نيسان/أبريل، وفقا لما أعلنته القيادة الجنوبية الأميركية في منشور على منصة اكس أرفقته بفيديو جوي للغارات.

وأفاد البيان "قُتل رجلان من إرهابيي المخدرات ونجا واحد في ضربة أولى، وفي ضربة ثانية قُتل ثلاثة آخرون من إرهابيي المخدرات"، دون تقديم أي أدلة على مزاعم تهريب المخدرات.

