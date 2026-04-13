الداخلية السعودية تعلن حزمة إجراءات جديدة استعداداً لموسم الحج

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الداخلية السعودية عدداً من الإجراءات التي تهدف إلى المحافظة على سلامة الحجاج، وأداء فريضة الحج، إذ اشترطت اعتباراً من غدٍ على المقيمين الراغبين في الدخول إلى العاصمة المقدسة الحصول على تصاريح رسمية من الجهات المختصة.

ومنعت دخول غير الحاصلين على هذه التصاريح، ويُستثنى من ذلك من يحمل هوية مقيم صادرة من مكة المكرمة، أو من لديه تصريح حج، أو تصريح عمل في المشاعر المقدسة صادر إلكترونياً من خلال أبشر أفراد وبوابة مقيم بالتكامل التقني مع منصة تصريح.

في سياق متصل، أشارت إلى أن آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة من المملكة السبت (1 من ذي القعدة 1447 ه الموافق 18 أبريل 2026 م)، كما أوقفت إصدار تصاريح العمرة عبر منصة "نسك" لمواطني المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمقيمين داخل المملكة وحاملي التأشيرات الأخرى من (السبت 1 ذي القعدة 1447 ه الموافق 18 أبريل 2026 م) حتى (الأحد 14 ذي الحجة 1447 ه الموافق 31 مايو 2026 م).

كما منعت السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك اعتبارًا من (السبت 1 ذي القعدة 1447 ه الموافق 18 أبريل 2026 م).

ودعت وزارة الداخلية إلى الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام، والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدة أن مخالفة هذه التعليمات تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.