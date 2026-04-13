"فلاي دبي" تعلن تعليق جميع رحلاتها إلى العراق بسبب التوترات الإقليمية بين واشنطن وطهران

أربيل (كوردستان24)- أعلنت شركة "فلاي دبي" الإماراتية، اليوم الاثنين 13 نيسان 2026، تعليق كافة رحلاتها الجوية المتوجهة إلى العراق، وذلك على خلفية تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة ونشوء أزمة جديدة بين الولايات المتحدة وإيران.

وفي تصريح خاص لقناة "كوردستان 24"، قال علي شيخ ديدار، مدير طيران "فلاي دبي" في العراق: "نظراً لاضطراب الأوضاع الإقليمية، وفشل التوصل إلى اتفاق سياسي بين طهران وواشنطن، تزامناً مع المساعي لفرض حصار بحري على مضيق هرمز، اتخذنا قراراً بتعليق جميع رحلاتنا إلى العراق لمدة 24 ساعة".

وأوضح ديدار أن هذا القرار يأتي كإجراء احترازي لضمان سلامة المسافرين والطواقم والطائرات، مؤكداً أن الشركة تتابع التطورات المتسارعة عن كثب. وأشار إلى أن القرار النهائي بشأن استئناف الرحلات أو تمديد التعليق سيعتمد على ما ستؤول إليه الأوضاع الميدانية والسياسية خلال الساعات القادمة.

يأتي هذا التصعيد في وقت وصلت فيه التوترات المتعلقة بمضيق هرمز إلى مستويات حرجة، مما أثر بشكل مباشر على حركة الملاحة الجوية والبحرية في منطقة الشرق الأوسط، وسط مخاوف من اندلاع مواجهة شاملة.