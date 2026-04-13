المجلس الروحاني الإيزيدي يقرر إلغاء مراسيم عيد رأس السنة الإيزيدية

أربيل (كوردستان24)- أعلن المجلس الروحاني الأعلى للإيزيديين، اليوم، عن إلغاء كافة المراسيم والاحتفالات الخاصة بعيد رأس السنة الإيزيدية لهذا العام.

وفي تصريح صحفي، أوضح كريم سليمان، مستشار المجلس الروحاني، أن هذا القرار جاء عقب اجتماع للمجلس ناقش فيه التطورات الأخيرة، مشيراً إلى أن "إلغاء الاحتفالات والمراسيم الرسمية يعود إلى الظروف والأوضاع الحالية والحساسة التي تمر بها المنطقة".

ويُعد عيد رأس السنة الإيزيدية، المعروف بـ "الأربعاء الأحمر" (Çarşema Sor)، من أهم الأعياد الدينية لدى المكون الإيزيدي، حيث تُقام فيه عادةً مراسم كبرى في معبد لالش ومختلف مناطق تواجد الإيزيديين، إلا أن القرار الحالي سيقتصر العيد على الطقوس الدينية المحدودة بعيداً عن المظاهر الاحتفالية الجماعية.