عبد الرحمن الجزائري لـ"كوردستان 24": المرجعية الدينية وضعت "فيتو" على الولاية الثانية للسوداني

أربيل (كوردستان24)- كشف عبد الرحمن الجزائري، القيادي في الإطار التنسيقي الشيعي، اليوم الاثنين 13 نيسان 2026، عن وجود عقبات كبيرة تحول دون تجديد الولاية الثانية لرئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، مؤكداً أن حظوظه باتت "ضئيلة جداً".

وأوضح الجزائري في تصريح خاص لقناة "كوردستان 24"، أن المرجعية الدينية العليا في النجف وضعت "فيتو" على إعادة ترشيح السوداني لولاية ثانية. وأضاف أن الأمر لا يقتصر على الموقف الداخلي فحسب، بل إن هناك "فيتو خارجي" أيضاً يمنع بقاء السوداني في منصبه لدورة قانونية أخرى. وأشار إلى أنه "رغم الحملات التي تقودها قائمة (البناء والتنمية) التابعة للسوداني للترويج للولاية الثانية، إلا أن ذلك لن يتحقق".

وفيما يخص الأسماء المطروحة لخلافة السوداني، كشف القيادي في الإطار التنسيقي عن وجود ثلاثة مرشحين رئيسيين يتم تداول أسمائهم حالياً، وهم:

حيدر العبادي (رئيس الوزراء الأسبق).

باسم البدري.

حميد الشطري.

كما لفت الجزائري إلى أن زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، سيحسم موقفه النهائي خلال اليومين المقبلين، مرجحاً أن يذهب المالكي باتجاه ترشيح شخصية "مستقلة" لتولي منصب رئاسة الوزراء في المرحلة المقبلة.

وحول التوترات السياسية الراهنة، أشار الجزائري إلى انسحاب ممثلي الحزب الديمقراطي الكوردستاني (PDK) من بغداد، مشدداً على أن المسؤولية ستقع على عاتق رئيس الوزراء القادم لحل كافة الملفات والقضايا العالقة بين بغداد وأربيل لضمان استقرار العملية السياسية.