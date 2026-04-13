روسيا تُجلي معظم موظفيها من محطة الطاقة النووية الإيرانية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)-أعلن رئيس المؤسسة النووية الحكومية الروسية، روساتوم، يوم الاثنين، عن سحب معظم موظفيها المتبقين من محطة الطاقة النووية الإيرانية التي بنتها روسيا.

وصرح أليكسي ليخاتشيف، رئيس روساتوم، بأن 108 عمال يغادرون المحطة في بوشهر، ولن يبقى سوى 20 عاملاً لمراقبة المعدات. وأضاف ليخاتشيف أن روسيا نسقت عملية الإجلاء مع السلطات الإيرانية.

منذ بداية الحرب، أعربت روسيا مراراً وتكراراً عن قلقها إزاء سقوط قذائف في محيط المحطة، بعضها بالقرب من مفاعلها النووي.



المصدر: الوکالات