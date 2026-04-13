تربية إقليم كوردستان تعتمد شعاراً رسمياً جديداً وضوابط موحدة للمدارس والزي المدرسي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، أمراً وزارياً يقضي باعتماد تصميم جديد لشعار الوزارة.

متضمناً حزمة من التعليمات التنظيمية الملزمة لتوحيد الهوية البصرية للمؤسسات التربوية في عموم الإقليم ابتداءً من العام الدراسي المقبل.

وشدد الأمر الوزاري، الذي حمل توقيع وزير التربية آلان حمه سعيد، على منع أي تلاعب في ألوان أو مكونات الشعار الجديد، مؤكداً ضرورة الحفاظ على أبعاده الهندسية بدقة.

كما ألزم القرار جميع المديريات التابعة للوزارة في المحافظات والإدارات المستقلة باستخدام خط حصري وموحد يحمل اسم (PARWARDA-2026) في جميع المكاتبات واللوحات التعريفية.

وبحسب الضوابط الجديدة، يتعين على كافة المدارس الحكومية والخاصة للعام الدراسي (2026-2027) تحديث لوحاتها التعريفية وفق نمط موحد؛ بحيث يتصدر شعار حكومة إقليم كوردستان الجهة اليمنى وشعار وزارة التربية الجهة اليسرى، مع تثبيت اسم المدرسة في المنتصف، وذلك لضمان مظهر مؤسساتي ومنظم للمرافق التعليمية.

وفي خطوة تهدف إلى تعزيز الانتماء المؤسسي، قررت الوزارة وضع الشعار الرسمي على الزي المدرسي للطلاب في العام الدراسي القادم.

وأشار القرار إلى أن الوزارة ستصدر لاحقاً تعميماً تفصيلياً يحدد الألوان والتصاميم المعتمدة للزي الموحد في المدارس الحكومية، مع إتاحة الخيار للمدارس الأهلية الراغبة في اتباع نفس النمط.

يذكر أن هذه القرارات تدخل حيز التنفيذ فور صدورها، وتأتي ضمن مساعي وزارة التربية لتطوير الجوانب الإدارية والتنظيمية في القطاع التعليمي في إقليم كوردستان.