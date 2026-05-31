في ذكرى تأسيسه الـ51.. "الديمقراطي الكوردستاني" يهنئ "الاتحاد الوطني" ويؤكد على وحدة الصف وحماية كيان الإقليم

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- وجه المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الأحد 31 ایار 2026، برقية تهنئة إلى الاتحاد الوطني الكوردستاني بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين لتأسيسه، شدد فيها على أهمية التنسيق المشترك بين القوى السياسية لمواجهة التحديات المصيرية.

وفي رسالة موجهة إلى رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، بافل جلال طالباني، وأعضاء المكتب السياسي والمجلس السياسي الأعلى ومصالح الاتحاد، أعرب الحزب الديمقراطي عن خالص تهانيه لكوادر وأعضاء ومؤيدي الاتحاد، متمنياً لهم دوام الموفقية والاستمرار.

وأكد المكتب السياسي للحزب الديمقراطي في برقيته على ضرورة تعزيز التوافق الوطني، قائلاً: "نغتنم هذه الفرصة للتأكيد مجدداً على أهمية التنسيق والوئام بين كافة القوى والأطراف السياسية في كوردستان، كسبيل وحيد لإيجاد حلول جذرية وصحيحة للقضايا الراهنة والمسائل المصيرية".

كما دعت البرقية إلى تكاتف الجهود من أجل "حماية المكتسبات الوطنية، وتقوية المؤسسات، والدفاع عن الكيان الدستوري والسياسي لإقليم كوردستان" أمام مختلف التحديات.

تأتي هذه التهنئة في إطار الأعراف السياسية المتبعة بين الحزبين، وفي وقت تتطلع فيه الأوساط الكوردستانية إلى تعزيز الجبهة الداخلية وحماية المكتسبات الدستورية للإقليم.