الديمقراطي الكوردستاني يهنئ "جماعة العدل الکوردستانیة" بذكرى تأسيسها الـ25

أربيل (كوردستان 24)- وجه المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الأحد 31 ایار 2026، برقية تهنئة إلى رئيس وكوادر جماعة العدل الكوردستانية بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس الحزب، مؤكداً على أهمية تعزيز العمل المشترك بين القوى السياسية في الإقليم.

وفي رسالة وجهها إلى رئيس جماعة العدل الكوردستانية، الأستاذ علي بابیر، وأعضاء المكتب السياسي للجماعة، قدم الحزب الديمقراطي أحر التهاني لكافة كوادر وأعضاء ومؤيدي الحزب، معرباً عن تمنياته لهم بدوام الموفقية والنجاح المستمر.

وشدد المكتب السياسي للديمقراطي الكوردستاني في برقيته على أهمية المرحلة الراهنة، مؤكداً على ضرورة "تعزيز العلاقات والتنسيق الوثيق بين الحزبين، ومع كافة الأطراف والقوى السياسية الكوردستانية الأخرى".

كما أشارت البرقية إلى المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق الجميع، حيث اعتبر الحزب أن "من واجب كافة الأطراف العمل بمنتهى الإخلاص والمسؤولية من أجل تعزيز وحدة صف شعبنا، وتقوية مؤسسات إقليم كوردستان، والحفاظ على المكتسبات التي تحققت".

يُذكر أن هذه البرقية تأتي تزامناً مع مرور ربع قرن على تأسيس جماعة العدل الكوردستانية، وفي وقت تشهد فيه الساحة السياسية دعوات متكررة لتوحيد الرؤى والمواقف تجاه القضايا المصيرية في الإقليم.