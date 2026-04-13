في رسالة موجهة لـ "البابا" بزشكيان يدين الإساءة للسيد المسيح

أربيل (كوردستان24)- أعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن استنكاره الشديد لما وصفه بالإساءة وتدنيس حرمة السيد المسيح (عليه السلام)، مؤكداً أن مثل هذه الأفعال لا يمكن قبولها من قبل أي إنسان حر في العالم.

وفي تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي، خاطب بزشكيان "قداسة البابا" لوي الرابع عشر، معلناً إدانته باسم الشعب الإيراني لأي تطاول يمس الرموز الدينية. ووصف الرئيس الإيراني السيد المسيح بأنه "نبي السلام والأخوة"، مشدداً على أن احترامه واجب إنساني وأخلاقي يتجاوز الحدود.

واختتم بزشكيان رسالته بالتمنيات بالرفعة والمجد للبابا، داعياً له بالخير من الله، في خطوة تعكس حرص الرئاسة الإيرانية على إظهار التضامن مع الرموز الدينية العالمية في مواجهة ما تعتبره "إساءات" للمقدسات.