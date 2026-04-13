الرئيس الأميركي: قواتنا دمّرت 158 سفينة إيرانية

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن شلل تام أصاب القدرات البحرية الإيرانية، مؤكداً تدمير 158 سفينة من أسطولها.

جاء ذلك في سياق تحذير شديد اللهجة وجهه لطهران، متوعداً إياها برد حاسم في حال حاولت اختراق الحصار البحري الذي تفرضه واشنطن على الموانئ الإيرانية.

وفي تدوينة عبر منصة "تروث سوشيال" اليوم الاثنين (13 أبريل 2026)، كشف ترامب أن القوات الأميركية تمكنت من "محو" الوجود البحري الإيراني.

وقال إن ما تبقى لا يتجاوز بضعة زوارق هجومية سريعة لم تعد تمثل تهديداً استراتيجياً يُذكر في الحسابات الأمريكية.

وأكّد ترامب أن أي محاولة للاقتراب من نطاق الحصار البحري ستواجه بـ "تدمير فوري".

واصفاً آلية التعامل مع السفن الإيرانية بأنها مشابهة للأنظمة الصارمة المتبعة ضد كارتيلات المخدرات، واصفاً هذا النظام بأنه "سريع ووحشي للغاية".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن العملية العسكرية أدت إلى تحييد شبه كامل للقوة البحرية الإيرانية.