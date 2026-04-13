البحرين تسلم القائم بالأعمال العراقي مذكرة احتجاج إثر استمرار الاعتداءات بالمسيرات

أربيل (كوردستان 24) – في أحدث إجراء دبلوماسي خليجي تجاه العراق، استدعت وزارة الخارجية البحرينية اليوم، أحمد إسماعيل الكروي، القائم بالأعمال في سفارة جمهورية العراق لدى البحرين، وأبلغته إدانة واستنكار المنامة الشديدين إزاء استمرار "الاعتداءات الآثمة" بالطائرات المسيرة الصادرة من الأراضي العراقية تجاه البحرين، ودول مجلس التعاون الخليجي.

وسلم السفير الشيخ عبدالله بن علي آل خليفة، مدير عام العلاقات الثنائية بوزارة الخارجية، القائم بالأعمال العراقي، مذكرة احتجاج رسمية، في حين شددت البحرين على أهمية تعامل جمهورية العراق مع تلك التهديدات والاعتداءات بشكل عاجل ومسؤول، وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة، والتأكيد على احتفاظ المملكة بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ أمنها واستقرارها، وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

ويوم أمس، اتخذت السعودية الخطوة ذاتها، إذ استدعت السفيرة العراقية في المملكة على خلفية استمرار "الاعتداءات والتهديدات السافرة" التي طالت المملكة ودول الخليج، عبر مسيرات انطلقت من الأراضي العراقية.

مقابل ذلك، أعلن العراق رفضه أي اعتداء أو استهداف يطول دول الخليج والأردن انطلاقاً من أراضيه، وذلك غداة مطالبة هذه الدول بغداد باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هجمات تتعرض لها منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط.



المصدر: العربیة-الحدث