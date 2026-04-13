إسرائيل تعلن القضاء على أكثر من 250 مقاتلاً من حزب الله

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه قتل خمسة من قادة حزب الله خلال ضرباته المكثفة والمتزامنة على لبنان الأربعاء، بالإضافة إلى أكثر من 250 مقاتلا من التنظيم المدعوم من إيران، وذلك بحسب حصيلة محدّثة.

في المقابل، أفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل أكثر من 350 شخصا وجرح أكثر من 1200 آخرين جراء الضربات الكثيفة بنحو غير مسبوق منذ بدء الحرب بين حزب الله واسرائيل في مطلع آذار/مارس.

وقال الجيش الاسرائيلي في بيان إنه "تجاوز عتبة 250 إرهابيا قضي عليهم في الضربة التي استهدفت بيروت والبقاع وجنوب لبنان"، وفق ما نقلته فرانس برس.

وكان الجيش الاسرائيلي قد أعلن في حصيلة غير نهائية الجمعة مقتل "أكثر من 180 عنصرا من حزب الله" في 8 نيسان/أبريل.

وقال الجيش الاسرائيلي إن "القادة الذين قضي عليهم في الضربة كانوا مسؤولين عن تشغيل مجمل منظومات التنظيم مع التركيز على قدرات النيران والاستخبارات والدفاع"، وبينهم "قائد ركن الدعم اللوجستي في حزب الله" حسن ناصر، و"نائب قائد الوحدة الصاروخية في حزب الله" أبو محمد حبيب.

في اليوم نفسه، كانت الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين، ترافقه عملية تفاوض، باءت بالفشل، وكانت تهدف إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط التي اندلعت في 28 شباط/فبراير إثر هجوم إسرائيلي-أميركي مشترك على الجمهورية الإسلامية.

انجر لبنان إلى الحرب الدائرة بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة، وإيران من جهة أخرى، عندما شنّ حزب الله المدعوم من إيران هجوما على إسرائيل في 2 آذار/مارس ردا على اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، لترد إسرائيل بحملة قصف مكثفة، وغزو بري.