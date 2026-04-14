سنتكوم: نشر 10 آلاف جندي و12 سفينة حربية لقطع الملاحة عن الموانئ الإيرانية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، عن بدء تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق لفرض حصار بحري شامل على جميع السفن الداخلة والمغادرة للموانئ الإيرانية، وذلك بمشاركة تعزيزات عسكرية ضخمة تشمل مختلف صنوف القوات.

وأكدت القيادة في بيانها، أن أكثر من 10,000 جندي من البحارة ومشاة البحرية (المارينز) وسلاح الجو، مدعومين بأكثر من 12 سفينة حربية وعشرات الطائرات المقاتلة، يباشرون حالياً تنفيذ مهام اعتراض ومنع السفن من دخول أو مغادرة الموانئ الإيرانية على طول الساحل.

وكشف البيان عن حصيلة الـ 24 ساعة الأولى من العملية، مشيراً إلى أن الحصار لم يشهد أي خروقات، حيث امتثلت ست سفن تجارية لأوامر القوات الأمريكية بالدوران والعودة إلى موانئها في خليج عُمان، بعد محاولتها اجتياز مناطق الحظر.

وشددت (سنتكوم) على أن إجراءات الحصار تُنفذ بصرامة وبشكل محايد تجاه جميع السفن بغض النظر عن جنسيتها أو وجهتها، لتشمل كافة الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية الواقعة على الخليج العربي وخليج عُمان.

وفي ختام بيانها، أوضحت القيادة المركزية أن هذه العمليات تهدف إلى عزل الموانئ الإيرانية حصراً، مؤكدة في الوقت ذاته التزام القوات الأمريكية بحماية وتأمين حرية الملاحة الدولية للسفن العابرة لمضيق هرمز والتوجهة من وإلى الموانئ غير الإيرانية في المنطقة.