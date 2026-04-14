الرئيس بارزاني يهنئ الإيزيديين بعيد رأس السنة ويؤكد دعم حقوقهم

أربيل (كوردستان 24)- وجّه الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء، رسالة تهنئة إلى الإيزيديين في كوردستان والعالم بمناسبة عيد رأس السنة الإيزيدية، معبّراً عن أحرّ التهاني وأصدق التمنيات لهم بالسعادة والفرح.

وأكد الرئيس بارزاني في رسالته أن الإيزيديين يمثلون جزءاً أصيلاً من شعب كوردستان، مشدداً على الوقوف إلى جانبهم في مواجهة ما تعرضوا له من معاناة وآلام، ودعم مطالبهم وحقوقهم بكافة الإمكانيات.

وأعرب عن أمله في أن تمرّ أعياد ومناسبات الإيزيديين بالسلام والطمأنينة، وأن ينعموا دائماً بالخير والاستقرار.

وفيما يأتي نص رسالة التهنئة:

باسم الله الرحمن الرحيم

بمناسبة حلول عيد رأس السنة للإيزيديين، أتقدم بأحرّ التهاني والتبريكات إلى جميع الأخوات والإخوة الإيزيديين في كردستان والعالم، متمنياً لهم السعادة والفرح.

إن الأخوات والإخوة الإيزيديين هم جزء أصيل من شعب كردستان، وبهذه المناسبة أؤكد أننا نقف إلى جانبهم في آلامهم ومعاناتهم، وندعم بكل إمكانياتنا مطالبهم وحقوقهم.

آمل أن تمرّ جميع أعيادكم ومناسباتكم بالفرح والسلام، وأن تنعموا دائماً بالخير والسعادة.

مسعود بارزاني

14 نيسان 2026