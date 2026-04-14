في ذكرى الأنفال.. 153 رفاتاً للضحايا تنتظر العودة من الطب العدلي ببغداد

أربيل (كوردستان 24)- كشف مدير نصب الأنفال في قضاء جمجمال، هابيل أحمد، اليوم الثلاثاء، عن أحدث الإحصائيات المتعلقة بملف استعادة رفات ضحايا عمليات الأنفال سيئة الصيت، بالتزامن مع الذكرى السنوية للجريمة.

وأوضح أحمد في تصريح لكوردستان 24، أن الجهود المختصة تمكنت حتى الآن من استعادة رفات 1010 ضحايا ضمن حدود قضاء جمجمال.

مشيراً إلى فجوة كبيرة في الأرقام، حيث يبلغ إجمالي عدد الضحايا "المؤنفلين" في 14 قرية تابعة للمنطقة نحو 5000 شخص.

وفي تفاصيل عمليات الاستعادة في المناطق الأخرى، أشار مدير النصب إلى استرجاع 401 رفاتاً (خارج إطار أنفال البارزانيين)، بالإضافة إلى 256 رفاتاً في منطقة دوكان، و80 رفاتاً في توبزاوا.

وفي سياق متصل، كشف أحمد عن عائق إداري وفني يتمثل في وجود رفات 153 ضحية لدى دائرة الطب العدلي في العاصمة بغداد، مؤكداً أنها لم تُعد إلى الإقليم حتى الآن لاتمام مراسيم الدفن اللائقة بهم.

تأتي هذه التصريحات في وقت يحيي فيه إقليم كوردستان يوم 14 نيسان من كل عام ذكراه الوطنية السنوية استذكاراً لضحايا حملات الأنفال التي نفذها النظام السابق في ثمانينيات القرن الماضي.

مراحل حملات الأنفال:

المرحلة الأولى (وادي جافايتي): استمرت من 23 شباط إلى 19 آذار 1988، وشملت منطقتي سرجلو وبرجلو، وأدت إلى تدمير ما بين 25 إلى 30 قرية.

المرحلة الثانية (منطقة قرداغ): من 22 آذار إلى 1 نيسان 1988، وشملت مناطق قرداغ وتكية وسيو سينان، واستُخدمت فيها الأسلحة الكيميائية.

المرحلة الثالثة (منطقة كرميان): من 7 إلى 20 نيسان 1988، وتعتبر المرحلة الأكبر، حيث شملت مناطق جمجمال، كلار، كفري، وطوزخورماتو، وشهدت تسجيل أكبر عدد من الضحايا.

المرحلة الرابعة (وادي الزاب الصغير): من 3 إلى 15 أيار 1988، وشملت مناطق كركوك، كوي سنجق (كوية)، طقطق، ودشتي كوية.

المراحل الخامسة، السادسة، والسابعة (مناطق شقلاوة ورواندز): من 15 أيار إلى 26 آب 1988، وشملت مناطق وادي باليسان، مەلەكان، وضواحي أربيل.

المرحلة الثامنة والأخيرة (بادينان): من 25 آب إلى 6 أيلول 1988، وشملت منطقة بادينان (دهوك، زاخو، العمادية، وعقرة)، وتميزت باستخدام الأسلحة الثقيلة والتعامل العنيف.