انفجارات تهز العاصمة الإيرانية طهران

أربيل (كوردستان 24)- أفادت وكالة "فارس" الإيرانية، اليوم الأربعاء 15 نيسان/أبريل 2026، بسماع دوي عدة انفجارات قوية فجر اليوم في غرب العاصمة طهران، فيما تشير المعلومات الأولية إلى استهداف نقطة تفتيش أمنية.

وأشارت الوكالة إلى أن سيارة مفخخة انفجرت بالقرب من نقطة تفتيش أمنية تابعة لقوات "البسيج" قرب حي "جيهون" غربي طهران.

وبحسب أنباء الوكالة، فإن انفجاراً آخر وقع قبل انفجار نقطة التفتيش، استهدف حاجز في شارع "الإمام الخميني" الواقع بين منطقتي "جيهون" و"يادشت".

من جهة أخرى، ذكرت وكالة أنباء "فارس" أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة يدوية الصنع في المنطقة 10 بطهران، واقتصرت أضراره على الماديات فقط دون وقوع إصابات بشرية.

وفي المقابل، أشارت مصادر محلية إلى إصابة ثلاثة أشخاص جراء الانفجار، وتحطم زجاج نوافذ 3 منازل، بالإضافة إلى تضرر سيارتين.



