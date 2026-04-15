السعودية تدين الهجمات "المسيّرة" من العراق وتطالب بغداد باتخاذ موقف مسؤول

أربيل (كوردستان24)- أدان مجلس الوزراء السعودي، في جلسته التي عقدت برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الهجمات التي شُنت عبر طائرات مسيرة انطلقت من الأراضي العراقية واستهدفت المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وشدد المجلس خلال الاجتماع على ضرورة أن تتعامل الحكومة العراقية بمسؤولية تجاه هذه التهديدات، مؤكداً موقف الرياض الثابت برفض أي انتهاكات تمس سيادة الدول، أو أي محاولات تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتأتي هذه الإدانة الصادرة عن مجلس الوزراء بعد يومين من قيام وزارة الخارجية السعودية باستدعاء سفيرة العراق لدى الرياض، صفية طالب السهيل، وذلك على خلفية إطلاق طائرات مسيرة من داخل الأراضي العراقية باتجاه دول المنطقة.

وكانت كل من (الكويت، الإمارات، البحرين، السعودية، قطر، والأردن) قد تقدمت بطلب رسمي إلى الحكومة العراقية في 25 آذار/مارس 2026، حثتها فيه على اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية لوقف هجمات الجماعات المسلحة التي تتخذ من العراق منطلقاً لاستهداف دول الجوار.

يُذكر أن هذه التطورات تأتي في ظل تصعيد إقليمي، حيث أعلنت فصائل مسلحة عراقية منذ نهاية شباط/فبراير الماضي انضمامها إلى الجانب الإيراني في الحرب والمشاركة بفعالية في الصراع الدائر.