الجيش الأمريكي يعلن فرض حصار بحري شامل على إيران

منذ 5 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلن الجيش الأمريكي نجاحه في فرض حصار بحري متكامل على إيران، مما أسفر عن توقف كامل لحركة التجارة البحرية من وإلى البلاد.

وفي تفاصيل الإعلان، صرح الفريق براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في منشور له عبر منصة "إكس" في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، بأن "حصاراً كاملاً يجري تنفيذه حالياً على الموانئ الإيرانية". وأكد كوبر أن القوات الأمريكية تمكنت من الحفاظ على تفوقها البحري في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن العملية نجحت في إيقاف التجارة المنقولة بحراً مع إيران بشكل تام خلال أقل من 36 ساعة من بدء تنفيذ الحصار.

من جانبها، أوضحت القيادة المركزية الأمريكية في منشور منفصل أن العملية تشارك فيها مدمرات بحرية مزودة بصواريخ موجهة. وشددت "سنتكوم" على أن إجراءات الحصار تُطبق بشكل "غير تمييزي"، بحيث تشمل سفن جميع الدول التي تحاول الدخول أو المغادرة من الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية.

ويأتي هذا التحرك العسكري الواسع بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حصار على مضيق هرمز، وذلك في أعقاب فشل المحادثات التي جرت بين واشنطن وطهران في العاصمة الباكستانية إسلام آباد خلال عطلة نهاية الأسبوع. وتهدف الإدارة الأمريكية من خلال هذه الخطوة إلى منع إيران من تحصيل أي إيرادات ناتجة عن رسوم المرور عبر المضيق، بالإضافة إلى قطع عائداتها النفطية بشكل كامل.