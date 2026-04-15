واشنطن تُحكم حصار الموانئ الإيرانية: اعتراض 8 ناقلات نفط واستمرار حذر للملاحة في هرمز

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أفاد مسؤولون أميركيون بأن القوات البحرية التابعة للولايات المتحدة تمكنت من اعتراض 8 ناقلات نفط مرتبطة بإيران منذ بدء سريان الحصار على موانئها صباح الاثنين الماضي. وأوضحت المصادر أن عمليات الاعتراض تمت عبر التواصل اللاسلكي، حيث امتثلت أطقم السفن للتعليمات بتغيير مساراتها دون الحاجة لتدخل عسكري مباشر أو صعود على متنها.

وفي تفاصيل العمليات، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن مدمرة أميركية اعترضت أول ناقلتين فور مغادرتهما ميناء "تشابهار" الإيراني، فيما تُشارك طائرات دورية بحرية من طراز "P-8" في عمليات المراقبة والتعقب الجوي لضمان إغلاق الممرات المؤدية للموانئ الإيرانية.

وعلى الرغم من الحصار المشدد، رصدت تقارير عبور أكثر من 20 سفينة تجارية (ناقلات نفط وحاويات) مضيق هرمز خلال الـ 24 ساعة الماضية، متجهة من وإلى موانئ غير إيرانية، وهو ما اعتبره مراقبون مؤشراً على تحسن نسبي في حركة الملاحة الدولية رغم التوترات. وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن بعض السفن لجأت لإيقاف أجهزة التتبع لتفادي المخاطر الأمنية.

وتؤكد القيادة الأميركية أن الحصار يُطبق بصرامة وحيادية على كافة السفن المتجهة إلى إيران أو المغادرة منها، مشددة على أنه لا دخول أو خروج من الموانئ الإيرانية دون موافقة أميركية، في حين تواصل القوات تأمين حرية الملاحة لبقية موانئ المنطقة وتطهير المياه من الألغام البحرية.



المصدر: الوکالات