سريلانكا تعيد 238 بحّارا إيرانيا إلى الجمهورية الإسلامية

أربيل (كوردستان24)- أعادت سريلانكا إلى إيران 238 بحارا كانوا عالقين في الدولة الواقعة في جنوب آسيا بعدما تعرّضت إحدى سفينتيهما الحربيتين لهجوم بطوربيد من غواصة أميركية، وفق ما أفاد مسؤول رفيع فرانس برس الأربعاء.

وذكر نائب وزير الدفاع أرونا جاياسيكارا أن 32 بحّارا تم إنقاذهم من الفرقاطة "أيريس دينا" التي تعرّضت إلى هجوم قبالة سريلانكا في الرابع من آذار/مارس و206 آخرين من "أيريس بوشهر"، غادروا الثلاثاء.

وقال جاياسيكارا إن "عددا من بحارة أيريس بوشهر سيبقون لتشغيل المركب لكن 206 انضموا لأولئك الذين تم إنقاذهم من أيريس دينا وأعيدوا الليلة الماضية على متن طائرة مستأجرة".

وذكرت مصادر رسمية أن 15 بحّارا إيرانيا سيبقون في سريلانكا لتشغيل "ايريس بوشهر" الراسية قبالة ترينكومالي في شمال شرق الجزيرة.

وأسفر الهجوم على "أيريس دينا" في المحيط الهندي عن مقتل 104 بحّارين في بدايات الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران، بحسب السلطات الإيرانية.

وانتُشلت جثث 84 بحارا وأعيدت إلى إيران.

والشهر الماضي، قال سفير إيران لدى سريلانكا علي رضا دلخوش إن طهران تجري محادثات مع كولومبو لإعادة بحارة من سفينة "أيريس بوشهر" التي مُنحت ملاذا آمنا في سريلانكا بعد إغراق "أيريس دينا".

وقال الرئيس السريلانكي أنورا كومارا ديساناياكي إن الجزيرة وفرت الحماية لطاقم سفينة بوشهر بما يتماشى مع اتفاقية لاهاي لعام 1907 والتي تتطلب من دولة محايدة إبقاء جنود أو أسرى فارين إلى أراضيها حتى انتهاء الأعمال العدائية.

ورفضت سريلانكا إعطاء تصريح للطائرات الحربية الأميركية لاستخدام المنشآت الأرضية في البلاد، وذلك للحفاظ على حياد كولومبو.

ومطلع آذار/مارس، لجأت سفينة إيرانية ثالثة هي "أيريس لافان" على متنها 183 من أفراد الطاقم، إلى ميناء كوتشي في الهند طلبا للحماية.

وغادر أكثر من 100 من أفراد طاقم "أيريس لافان" غير الأساسيين الهند مذاك.

AFP