إيرانية كانت مسجونة في فرنسا تعود إلى بلدها

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- عادت مهدية إسفندياري، وهي إيرانية سُجنت في فرنسا بعد إدانتها بتهم من بينها الترويج للإرهاب، وفق ما أفادت قناة تلفزيونية إيرانية رسمية الأربعاء.

وتأتي عودتها بعد عودة سيسيل كولر وجاك باريس اللذين سُجنا ثم وُضعا رهن الإقامة الجبرية في طهران لأربع سنوات تقريبا بتهم التجسس.

وأعلنت قناة التلفزيون الإيرانية الرسمية أن مهدية إسفندياري، "الناشطة من أجل حقوق الفلسطينيين" المسجونة منذ شباط/فبراير 2025، "عادت إلى إيران بعد إطلاق سراحها من سجن في فرنسا".

AFP