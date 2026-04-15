إيران تهدد باستهداف موانئ المنطقة وتتوعد واشنطن: الأمن للجميع أو لا أحد

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- وصف المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" المركزي الإيراني، إبراهيم ذو الفقاري، الحصار البحري الذي فرضته الولايات المتحدة على التحركات الملاحية في الخليج والمياه الدولية بأنه "إجراء غير قانوني ومثال صارخ على القرصنة البحرية"، محذراً من أنه في حال تعرضت الموانئ الإيرانية لأي تهديد، فإن "جميع موانئ المنطقة ستفقد أمنها".

وجاءت تصريحات ذو الفقاري بعد مرور أكثر من 48 ساعة على بدء تنفيذ الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية في منطقة الخليج وخليج عمان. ووجه المتحدث رسالة تهديد مباشرة إلى الجيش الأمريكي، مؤكداً أن القوات المسلحة الإيرانية اتخذت قراراً حازماً يقضي بأن "أمن الموانئ في الخليج وخليج عمان يجب أن يكون متاحاً للجميع، أو لن تنعم به أي دولة".

وأكد ذو الفقاري أن القوات المسلحة الإيرانية تعتبر الدفاع عن الحقوق القانونية للبلاد "واجباً شرعياً وقانونياً"، مشدداً على أن حماية سيادة الجمهورية الإسلامية في مياهها الإقليمية هي "حق طبيعي للشعب الإيراني".

وفيما يخص حركة الملاحة في مضيق هرمز، أوضح المتحدث أن "السفن التابعة للأعداء لا تملك حق العبور من المضيق ولن يُسمح لها بذلك"، مشيراً إلى أن السفن الأخرى سيُسمح لها بالمرور كما في السابق، شريطة التزامها بالتعليمات والقرارات الصادرة عن القوات المسلحة الإيرانية.

كما كشف ذو الفقاري عن نية طهران تطبيق "آلية دائمة" للسيطرة الكاملة على مضيق هرمز حتى بعد انتهاء الحرب، مجدداً تحذيره الصارم: "إذا تعرض أمن موانئنا في الخليج وخليج عمان للخطر، فلن يكون هناك أي ميناء آمن في هاتين المنطقتين".