إيران: توقيف متهمين بتهريب الأسلحة في "يزد" وآخرين في "هرمزغان"

أربيل (كوردستان24)- أعلنت السلطات الأمنية الإيرانية عن تنفيذ عمليتين في محافظتي يزد وهرمزغان، أسفرتا عن توقيف عدد من الأشخاص وضبط كمية من الأسلحة.

ففي محافظة يزد، صرح قائد شرطة المحافظة أن قوات الأمن تمكنت من رصد وتوقيف مجموعة بتهمة تهريب السلاح. وأوضح أن الموقوفين قاموا بنقل كميات من الأسلحة من المناطق الحدودية بهدف إدخالها إلى المحافظة، حيث تم ضبط 32 مسدساً بحوزتهم، وجرى تحويلهم إلى الجهات القضائية لاستكمال التحقيقات.

وفي محافظة هرمزغان، أعلنت قيادة الشرطة عن توقيف 5 أشخاص (ثلاثة رجال وامرأتان)، بتهمة التواصل مع جهات إعلامية في الخارج عبر فضاء الإنترنت. وأشارت السلطات إلى أن عمليات التوقيف جرت في مهام منفصلة، وتمت إحالة الموقوفين إلى الجهاز القضائي لاتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: وکالة ارنا الاخباریة