ايران تهدد بعرقلة الصادرات عبر البحر الأحمر إذا استمر الحصار الأميركي

أربيل (كوردستان24)- هددت إيران الیوم الأربعاء 15 نیسان/ابریل 2026، بفرض حصار بحري على البحر الأحمر الذي لا تملك حدودا مباشرة معه، في حال استمرار الحصار المفروض من الولايات المتحدة على موانئها والذي قالت طهران إنه قد يؤدي لخرق وقف إطلاق النار.

وقال قائد القوات المسلحة الإيرانية الجنرال علي عبدالالهي إن استمرار الولايات المتحدة في حصارها البحري و"خلق حالة من عدم اليقين بشأن أمن السفن التجارية الإيرانية وناقلات النفط"، سيشكل "مقدمة" لخرق وقف إطلاق النار الساري منذ 8 نيسان/ابريل.

وأضاف في بيان بثه التلفزيون الرسمي "لن تسمح القوات المسلحة القوية للجمهورية الإسلامية بأي صادرات أو واردات في الخليج" أو "بحر عُمان أو البحر الأحمر".

المصدر : فرانس برس