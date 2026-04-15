أعضاء الاتحاد الوطني في مجلس محافظة كركوك يعترضون على قرار حزبهم

عقبات واعتراضات حول مرشح منصب محافظ كركوك

منذ 18 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- وفقاً لمراسل كوردستان24 ، فإن الجلسة المرتقبة لمجلس محافظة كركوك صباح اليوم الأربعاء 15 نيسان/أبريل 2026 واجهت عقبات واعتراضات، بسبب الخلاف بين أعضاء كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني وقيادة حزبهم حول مرشح منصب المحافظ .

أعضاء الاتحاد في المجلس أعلنوا رفضهم لقرار الحزب بترشيح المرشح التركماني محمد سمعان أوغلو ، لمنصب محافظ كركوك. وأكدوا في رسالة شديدة اللهجة موجهة إلى قيادة الاتحاد ورئيسه أنهم لن يصوتوا لصالح المرشح الحالي، وطالبوا باستبداله .

مصادر كوردستان24 أوضحت أن قيادة الاتحاد ما زالت تحاول إقناع أعضائها بالالتزام بالاتفاقات والتصويت للمرشح التركماني، لكن حتى الآن لم تظهر مؤشرات على قبولهم. في المقابل، دعا رئيس البرلمان العراقي السابق محمد الحلبوسي ، رئيس مجلس محافظة كركوك إلى إرسال جدول أعمال الجلسة للأعضاء، مشيراً إلى وجود اتفاق بينه وبين الاتحاد يقضي بمنح منصب المحافظ للتركمان .

وبحسب الوثائق الرسمية الصادرة عن المجلس، فإن الاجتماع سيعقد اليوم عند الساعة 12 ظهراً، ويتضمن جدول أعماله سحب الثقة من المحافظ الحالي ريبوار طه مصطفى وتكليف محمد سمعان أوغلو محافظاً جديداً .

المعلومات المتوفرة تشير إلى أن الاتفاق بين بافل طالباني والحلبوسي والكلداني يقضي بأن يتولى المرشح التركماني منصب المحافظ لمدة سبعة أشهر، ثم يُسند المنصب لاحقاً لشخصية عربية سنية حتى الانتخابات المقبلة. في المقابل، طالب طالباني بمنح الاتحاد منصب نائب المحافظ، قيادة الشرطة، وإدارة أقضية داقوق والحويجة .

يذكر ان هذا التفاهم يأتي في إطار صفقة سياسية أوسع تهدف إلى ضمان دعم الاتحاد الوطني الكوردستاني في انتخابات رئاسة الجمهورية، حيث صوّت نواب تركمان لصالح مرشح الاتحاد نزار آميدي في جلسة البرلمان الأخيرة، والآن يُنتظر من الاتحاد تنفيذ التزامه بشأن منصب محافظ كركوك .