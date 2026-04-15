"سنتكوم" تعلن نجاح "الحظر الشامل" على موانئ إيران خلال 48 ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الأربعاء 15 نيسان 2026، عن نجاح قواتها في إحكام السيطرة الكاملة على الحركة الملاحية في الموانئ الإيرانية، وذلك خلال الساعات الـ 48 الأولى من بدء تنفيذ الحصار البحري الشامل.

وأكدت "سنتكوم" في بيان رسمي، أن القوات الأمريكية تمكنت من السيطرة على كافة الممرات المؤدية إلى الموانئ الإيرانية.

مشيرة إلى عدم تمكن أي سفينة من اختراق نطاق العمليات أو المرور عبر التمركزات البحرية الأمريكية.

وكشف البيان عن امتثال 9 سفن تجارية حتى الآن للأوامر الصادرة، حيث أُجبرت تلك السفن على تغيير مساراتها والعودة أدراجها نحو الموانئ الإيرانية أو المناطق الساحلية بعد تلقيها تحذيرات مباشرة.

يأتي هذا التشديد العسكري في إطار استراتيجية أمريكية تهدف إلى ممارسة "الضغط الأقصى" على طهران عبر تجفيف منابع تمويلها ووقف صادراتها النفطية بالكامل.

وتسعى واشنطن من خلال هذه الخطوة إلى إرغام الجانب الإيراني على تقديم تنازلات جوهرية في المسار الدبلوماسي، والتوقيع على اتفاق نهائي لإنهاء الحرب القائمة.

وكانت القيادة المركزية قد أعلنت، الاثنين الماضي 13 نيسان 2026، عن البدء الرسمي لتنفيذ الحظر البحري على جميع السفن المتجهة من وإلى الموانئ الإيرانية، رداً على فشل المفاوضات السياسية.

ودخل القرار حيز التنفيذ الفعلي في تمام الساعة الخامسة عصراً من يوم الاثنين، ليشمل كافة أنواع السفن دون استثناء، في تحول دراماتيكي ينقل الصراع إلى مواجهة بحرية مباشرة.