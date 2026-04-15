"سنتكوم": المارينز يرفعون جاهزيتهم لتنفيذ عمليات اعتراض بحري قبالة سواحل إيران

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، اليوم الأربعاء 15 نيسان 2026، عن تنفيذ قوات مشاة البحرية "المارينز" تدريبات تكتيكية مكثفة على متن سفينة الهجوم البرمائي "يو أس أس تريبولي" (LHA 7)، تزامناً مع مهامها القتالية في بحر العرب.

وذكرت (سنتكوم) في بيان رسمي، أن وحدات المارينز تجري تدريبات متقدمة على تكتيكات "القتال عن قرب" (CQB) أثناء إبحار السفينة في المنطقة.

وبحسب البيان، تستهدف هذه التدريبات صقل مهارات القوات ورفع جاهزيتها القتالية لتنفيذ مهام حساسة، وفي مقدمتها عمليات "الاعتراض البحري" واقتحام السفن وتفتيشها.

وأكد البيان أن السفينة "تريبولي" تنفذ حالياً مهمة عملياتية لفرض حصار بحري شامل على السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو المغادرة منها.

وشددت (سنتكوم) على أن هذا الحصار يتم تطبيقه "بحيادية تامة"، بحيث يشمل كافة السفن التجارية والناقلات التابعة لجميع الدول دون استثناء، طالما كانت وجهتها أو نقطة انطلاقها الموانئ الإيرانية.

يأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً متصاعداً، حيث تعكس هذه التدريبات النوعية استعداد واشنطن لاستخدام القوة العسكرية المباشرة لضمان نفاذ الحصار البحري، ومنع أي محاولات لخرق الطوق المفروض على الملاحة الإيرانية، ضمن استراتيجية قطع الإمدادات والضغط الاقتصادي الشامل.