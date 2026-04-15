الإمارات تستدعي القائم بالأعمال العراقي وتسلمه مذكرة احتجاج "شديدة اللهجة"

أربيل (كوردستان 24)- استدعت وزارة الخارجية الإماراتية، القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق لدى الدولة، عمر عبد المجيد حميد العبيدي، حيث سلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على خلفية استمرار الاعتداءات الإرهابية المنطلقة من الأراضي العراقية والتي استهدفت منشآت حيوية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأعربت دولة الإمارات في مذكرتها عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات لهذه "الاعتداءات الآثمة"، مؤكدة رفضها المطلق لاستخدام الأراضي العراقية منطلقاً لعمليات تنفذها فصائل وميليشيات وجماعات مسلحة موالية لإيران.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الهجمات الغاشمة استمرت رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار، مما يعكس إصراراً على تصعيد الموقف الأمني في المنطقة.

وشددت الخارجية الإماراتية على أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة دول مجلس التعاون ولمجالها الجوي، وتعد خرقاً واضحاً لأحكام القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وميثاق الأمم المتحدة.

كما طالبت المذكرة الحكومة العراقية بتحمل مسؤولياتها في ضبط السلاح ومنع الجماعات المسلحة من زعزعة استقرار أمن دول الجوار.