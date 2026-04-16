شاخوان عبد الله: عملية انتخاب محافظ كركوك غير شرعية

أربيل (كوردستان24)- أعلن الدكتور شاخوان عبد الله، رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، في بيان له، الموقف الرسمي للحزب بشأن اجتماع مجلس محافظة كركوك وانتخاب المحافظ، واصفاً العملية بأنها "غير شرعية".

وجاء في البيان: "إن اجتماع مجلس محافظة كركوك اليوم ومسألة تحديد المحافظ هو عملية غير شرعية، وتمت خارج إرادة أهالي كركوك". وأكد أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يخضع بأي شكل من الأشكال لـ "صفقات فندق الرشيد المشبوهة" وتلك الاتفاقيات التي تتعارض مع المصالح العليا لأهالي كركوك.

وأشار شاخوان عبد الله إلى أن الحزب يرفض أي اتفاق يخرج عن نطاق الشرعية وإرادة ناخبي كركوك.

وفيما يخص مكونات كركوك، صرح رئيس كتلة الحزب الديمقراطي: "الحزب ليس ضد حقوق ومطالب المكون التركماني، بل إنه يدعم حقوق جميع المكونات، ويرى ضرورة أن يعمل ممثلو المدينة في إطار شرعي لخدمة الجميع دون تمييز".