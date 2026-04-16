القوات الأمريكية تنسحب من قاعدة "قسرك" في سوريا

أربيل (كوردستان24)- أفاد مراسل "كوردستان 24" في سوريا، اليوم الخميس 16 نيسان/أبريل 2026، بأن القوات الأمريكية انسحبت من قاعدة "قسرك".

وانسحبت كامل القوات الأمريكية من قاعدة "قسرك" العسكرية، ووفقاً للمعلومات الواردة، فإن هذه القوات تتوجه نحو دولة الأردن، على أن يتم تمركز فرقة من الجيش السوري في المواقع التي تم إخلاؤها.

وبخصوص سد الفراغ الذي خلفته تلك القوات، أشار مراسل "كوردستان 24" إلى أنه من المقرر نشر "الفرقة 60" التابعة للجيش السوري في قاعدة "قسرك" العسكرية.

كما كشفت المعلومات أن "الفرقة 60" التابعة للجيش السوري تتكون في الأصل من عناصر "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، وقد وُكلت إليهم الآن مهمة حماية تلك القاعدة ضمن إطار هذه الفرقة.