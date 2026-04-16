مظلوم عبدي يبحث مع الشرع دمج "قسد" في مؤسسات الدولة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- شهدت الساحة السورية اليوم الخميس تطورات سياسية وميدانية بارزة، حيث استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق، قائد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مظلوم عبدي، والقيادية إلهام أحمد، لبحث استكمال بنود اتفاق الـ 29 من كانون الثاني/يناير المتعلق بدمج القوات والمؤسسات في هيكلية الدولة السورية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن اللقاء عُقد بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، والمبعوث الرئاسي المكلف بتنفيذ الاتفاق زياد العايش. وتركزت المباحثات على آليات تسريع دمج الوحدات العسكرية والإدارات التابعة لـ "قسد" ضمن مؤسسات الدولة الرسمية، بما يضمن وحدة الأراضي السورية وسيادتها.