مرور أربيل تعلن تغيير مسار الطريق المؤدي إلى مصيف "هنارة" وتغلق طريق "بستورة"

منذ 36 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أصدرت مديرية مرور أربيل، اليوم الخميس، تنبيهاً هاماً للمواطنين والسياح، أعلنت فيه عن إجراء تغييرات في المسار المروري المؤدي إلى مصيف "هنارة" (Hanara).

وذكرت المديرية في بيان رسمي، اليوم 16 نيسان 2026، أن هذا القرار جاء "للمصلحة العامة، وبهدف منع الاختناقات المرورية وتنظيم حركة السير في الطرق المؤدية إلى المناطق السياحية التابعة لمحافظة أربيل".

وأوضح البيان أنه تقرر "إغلاق طريق (بستورة) المؤدي إلى مصيف هنارة بشكل كامل" أمام حركة المركبات.

ووجهت مديرية المرور السياح والمواطنين الراغبين بزيارة المصيف بضرورة استخدام طريق (كسنزان - كومسبان) كمسار بديل ووحيد للوصول إلى المنطقة، بدلاً من طريق بستورة المغلق.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة مديرية المرور لتسهيل حركة التنقل وتقليل الازدحامات المرورية التي تشهدها الطرق المؤدية إلى المنتجعات السياحية، خاصة خلال أيام العطل والمواسم السياحية.