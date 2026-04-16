عبر ميناء بانياس السوري.. العراق يبدأ تصدير أول شحنة نفط نحو الأسواق الأوروبية

أربيل (كوردستان24)- أعلنت شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، اليوم الخميس 16 نيسان 2026، عن انطلاق أول شحنة من النفط العراقي عبر ميناء بانياس السوري على البحر المتوسط متجهة إلى الأسواق الأوروبية، مؤكدة سعيها لتنويع منافذ التصدير لرفع كفاءة تسويق الخام العراقي عالمياً.

وقال المدير العام لشركة (سومو)، علي نزار، في تصريح صحفي: "تم اليوم تحميل أول شحنة من النفط الأسود العراقي على متن ناقلة نفط، بعد أن كانت قد أفرغت في وقت سابق بمصفاة بانياس في سوريا، ومن المقرر أن تصل هذه الشحنة عبر البحر المتوسط إلى المستهلكين والمصافي الأوروبية".

وأضاف نزار: "هذه الخطوة تكتسب أهمية استراتيجية بالغة لفتح طريق تسويقي جديد يمكن الاعتماد عليه مستقبلاً، كما أنها تمثل مخرجاً حيوياً في ظل الظروف والأزمات الراهنة التي تشهدها المنطقة".

وشدد المدير العام لـ (سومو) على أن الشركة لن تكتفي بهذا الإنجاز، بل تعمل جاهدة لتعزيز وزيادة معدلات التصدير، على الرغم من كافة العوائق اللوجستية والفنية والأمنية التي قد تواجه عمليات الشحن والنقل.

من جهتها، أكدت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن شركة النفط السورية بدأت فعلياً بعمليات شحن القافلة الأولى من النفط الأسود العراقي في ميناء بانياس، وذلك في إطار الاستعدادات لتصديرها عبر ناقلة بحرية خاصة نحو وجهتها النهائية في أوروبا.

يأتي هذا التطور في إطار مساعي العراق لتقليل الاعتماد على منافذ تصدير محددة وتوسيع شبكة وصول نفطه إلى الأسواق العالمية، مستفيداً من البنى التحتية المتاحة في دول الجوار لتعظيم موارد الدولة المالية.