خريطة الانتشار العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط: 60 ألف جندي والدوحة تتصدر القائمة

تُشير أحدث البيانات المتعلقة بالتواجد العسكري للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط إلى توزيع استراتيجي مكثف يضم نحو 60 ألف جندي، يتوزعون بين قواعد برية في دول المنطقة وقطع بحرية تجوب مياهها.

ثقل التواجد في دول الخليج

تتصدر دولة قطر قائمة الدول المستضيفة للقوات الأمريكية بوجود 11,000 جندي، تليها الكويت بنحو 10,000 جندي، فيما تستضيف مملكة البحرين 8,000 جندي، ويوجد في دولة الإمارات العربية المتحدة 2,000 جندي.

مناطق العمليات والحلفاء الإقليميين

وفيما يخص مناطق العمليات والتعاون الأمني، ينتشر 4,000 جندي في الأردن، بينما يتواجد 2,500 جندي في كل من العراق والمملكة العربية السعودية. أما في سوريا، فيستقر التواجد الأمريكي عند حدود 900 جندي، مع وجود 500 جندي في إسرائيل.

القوة البحرية

وإلى جانب القوات المتمركزة على اليابسة، تبرز القوة البحرية كأحد أهم ركائز الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة، حيث يتواجد قرابة 15,000 جندي في عرض البحر ضمن الأساطيل والقطع البحرية المختلفة.

خلاصة توزيع القوات الأمريكية في المنطقة:

الدولة/الموقع عدد الجنود

قطر 11,000

الكويت 10,000

البحرين 8,000

الأردن 4,000

العراق 2,500

السعودية 2,500

الإمارات 2,000

سوريا 900

إسرائيل 500

القوات البحرية (في البحر) 15,000

الإجمالي العام 60,000 جندي

تأتي هذه الأرقام لتعكس حجم الالتزام العسكري الأمريكي في المنطقة، وتوزع المهام بين الدعم اللوجستي، التدريب، ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى حماية الممرات المائية الحيوية.