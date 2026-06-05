تواصل توافد حجاج إقليم كوردستان.. وصول أولى قوافل حجاج السليمانية

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أربيل (كوردستان24)- تستمر عملية عودة حجاج إقليم كوردستان من الديار المقدسة إلى أرض الوطن، حيث وصلت اليوم الجمعة أولى قوافل حجاج محافظة السليمانية، في وقت يُنتظر فيه وصول أكثر من ألف حاج آخرين عبر المنافذ البرية.

وصرح المتحدث باسم مديرية الحج والعمرة في إقليم كوردستان، كاروان ستوني، بأن 1029 حاجاً سيصلون اليوم إلى الإقليم عن طريق البر قادمين من المملكة العربية السعودية. وأشار ستوني إلى أن الدفعة الأولى من حجاج السليمانية، والبالغ عددهم 294 حاجاً، قد وصلوا بالفعل عبر مطار السليمانية الدولي.

وبحسب الجدول الزمني المحدد من قبل مديرية الحج والعمرة، فمن المقرر أن تكتمل عملية عودة جميع حجاج إقليم كوردستان من السعودية غضون ستة أيام.

وكانت رحلات العودة قد انطلقت يوم أمس الخميس، حيث عاد 1027 حاجاً عبر سبع رحلات جوية. وكان في استقبالهم عند وصولهم وزير الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كوردستان، الذي استقبل الحجاج بالزهور ترحيباً بسلامة عودتهم.

من جانبهم، أشاد الحجاج العائدون بمستوى التسهيلات والخدمات التي قدمتها بعثة حكومة إقليم كوردستان في مكة المكرمة والمدينة المنورة، مؤكدين أنهم رفعوا أكف الضراعة في المشاعر المقدسة بالدعاء من أجل خير وسلامة وحماية إقليم كوردستان.