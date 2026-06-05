طقس العراق.. البصرة وذي قار تسجلان أعلى درجات الحرارة في العراق غداً

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن توقعاتها لحالة الطقس في عموم البلاد للأيام الأربعة المقبلة، مشيرة إلى تباين في درجات الحرارة وظهور تشكيلات من الغيوم، مع فرص لهطول أمطار رعدية في المناطق الشمالية.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أن طقس يوم غدٍ السبت سيكون صحواً مع ظهور بعض الغيوم في عموم البلاد، بينما ستكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. وأشار البيان إلى ارتفاع طفيف في درجات الحرارة مقارنة باليوم السابق، حيث ستسجل المحافظات الدرجات العظمى التالية:

أعلى درجات الحرارة: البصرة وذي قار (45)، بابل وميسان والمثنى (44)، واسط (43).

المناطق الوسطى والفرات الأوسط: كركوك (40)، نينوى (38)، بغداد وكربلاء والنجف والديوانية (42)، الأنبار وصلاح الدين وديالى (41).

إقليم كوردستان: أربيل (37)، السليمانية (36)، ودهوك (35).

أما يوم الأحد، فمن المتوقع أن يكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، في حين سيكون غائماً جزئياً في المنطقة الشمالية مع فرصة لتساقط زخات مطر رعدية في أماكن متفرقة منها. وتشهد درجات الحرارة انخفاضاً قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية، وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية.

وأشار البيان إلى أن طقس يوم الاثنين المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم في عموم البلاد، مع استقرار نسبي في درجات الحرارة بمختلف المناطق. وتستمر هذه الأجواء يوم الثلاثاء، حيث يكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي في المنطقة الشمالية، وصحواً مع غيوم متفرقة في المنطقتين الوسطى والجنوبية.