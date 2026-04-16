وزير الحرب الأمريكي يحذر إيران: "أحسنوا الاختيار" أو واجهوا استمرار الحصار والضربات العسكرية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- وجه وزير الحرب الأمريكي، بيت هيجسيث، تحذيراً شديد اللهجة إلى القادة الإيرانيين، مؤكداً أن الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية والضغوط الاقتصادية لن تتوقف إلا إذا اتخذ النظام الإيراني ما وصفه بـ "القرار الحكيم".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده هيجسيث في مقر البنتاغون بواشنطن، اليوم الخميس 16 نیسان/ابریل، لتناول تطورات الصراع مع إيران. وصرح الوزير قائلاً: "سنواصل هذا الحصار الناجح طالما تطلب الأمر ذلك. ولكن، إذا أساءت إيران الاختيار، فلن تكتفي بمواجهة الحصار فحسب، بل ستنهمر القنابل على منشآت البنية التحتية وشبكات الكهرباء والطاقة".

وأشار هيجسيث إلى أن الضغوط لا تقتصر على الجانب العسكري، موضحاً أن وزارة الخزانة الأمريكية تعمل على "زيادة الضغوط الاقتصادية إلى أقصى حدودها" لضمان عزل النظام مالياً.

وفي رسالة مباشرة للمسؤولين الإيرانيين، قال الوزير: "آمل أن تختاروا الصفقة المعروضة عليكم، فهي الآن في متناول أيديكم، وذلك من أجل مصلحة شعبكم ومصلحة العالم أجمع".

من جانبه، عزز رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال دان كين، هذه التهديدات بالتأكيد على الجاهزية الميدانية للقوات الأمريكية، حيث قال: "أود أن أشدد على أن القوات المشتركة للولايات المتحدة لا تزال في وضعية قتالية كاملة، وهي مستعدة لاستئناف العمليات القتالية الكبرى في أي لحظة".

يأتي هذا التصعيد في التصريحات ليرسم ملامح الضغط الأمريكي المكثف على طهران، واضعاً النظام الإيراني أمام خيارين: إما القبول بتسوية دبلوماسية أو مواجهة تدمير شامل للبنية التحتية الحيوية.



المصدر: الوکالات