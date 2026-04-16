واشنطن تعلن توسيع نطاق الحصار البحري على إيران وتتوعد بملاحقة سفنها في "أي مكان بالعالم"

أربيل (كوردستان24)- أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال دان كاين، أن القوات الأمريكية ستبدأ ملاحقة نشطة لأي سفينة ترفع العلم الإيراني أو أي سفينة تحاول تقديم دعم مادي لطهران في أي مكان حول العالم، مؤكداً أن الحصار البحري لن يقتصر على منطقة جغرافية محددة.

ووجه كاين، في تصريحات أدلى بها من البنتاغون، إنذاراً شديد اللهجة للسفن التي تحاول اختراق الحصار الأمريكي، قائلاً: "عودوا أدراجكم أو استعدوا لاعتلاء سفنكم وتفتيشها.. سنستخدم القوة". وأوضح أن إجراءات الحصار تشمل الموانئ والخط الساحلي الإيراني، ويتم تنفيذها داخل المياه الإقليمية لإيران وكذلك في المياه الدولية، وصولاً إلى مناطق بعيدة مثل المحيط الهادئ.

وشدد الجنرال كاين على أن الحصار ينطبق على جميع السفن، بغض النظر عن جنسيتها، طالما أنها متجهة من أو إلى الموانئ الإيرانية. وأشار بشكل خاص إلى ما يسمى بـ "الأسطول المظلم"، وهي السفن غير القانونية التي تنقل النفط الإيراني وتتهرب من اللوائح الدولية أو العقوبات أو متطلبات التأمين.

وكشف كاين عن حجم القوة المشاركة في تنفيذ هذا الحصار، مشيراً إلى أن أكثر من 10,000 جندي من البحارة ومشاة البحرية والطيارين، مدعومين بالسفن والطائرات والمروحيات، يعملون على مدار الساعة. وأكد أن الاستراتيجية المتبعة تبدأ بتحذير السفن أولاً، مع إمكانية اللجوء إلى إطلاق طلقات تحذيرية وتكتيكات تصعيدية أخرى إذا لزم الأمر، مضيفاً أن "13 سفينة اتخذت حتى الآن القرار الحكيم بالعودة"، ولم تضطر القوات الأمريكية لاعتلاء أي سفينة بعد.

وفي وصفه لتعقيد العمليات العسكرية الجارية، شبه الجنرال كاين مناورات السفن الحربية الأمريكية في تنفيذ الحصار بـ "قيادة سيارة رياضية وسط موقف سيارات مكتظ بمتجر تجاري في عطلة نهاية الأسبوع"، في إشارة إلى الدقة العالية والمهارة المطلوبة للتحرك وسط مئات السفن الأخرى لضبط واعتراض الأهداف المشبوهة.





المصدر: رویترز