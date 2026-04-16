تصعيد إقليمي: كاتس يتوعد طهران بـ "الدمار" والرئيس اللبناني يرفض التفاوض مع نتنياهو

أربيل (كوردستان 24) – شهدت الساحة الإقليمية اليوم الخميس 16 نیسان/ابریل 2026، تطورات متسارعة، تمثلت في إطلاق إسرائيل تهديدات عسكرية غير مسبوقة تجاه طهران، في وقت سجلت فيه المساعي الدبلوماسية اصطداماً برفض لبناني قاطع لإجراء محادثات مباشرة مع تل أبيب.

وفي التفاصيل، حذّر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، طهران من أنها أمام خيارين لا ثالث لهما: "إما جسرٌ نحو المستقبل، أو هاويةٌ من العزلة والدمار". وأكد كاتس، خلال حفل تأبين أقيم في مقر الوزارة اليوم، أنه في حال اختارت إيران المواجهة، فإنها ستكتشف "سريعاً أن الأهداف التي لم نضربها بعد أشدّ وطأةً مما استهدفناه سابقاً"، مشدداً على أن الحملة العسكرية الإسرائيلية ضد حزب الله في لبنان هي جزء لا يتجزأ من مواجهة أوسع مع النظام الإيراني.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، كشف مسؤول حكومي مطلع أن الرئيس اللبناني، جوزيف عون، أبلغ واشنطن برفضه القاطع لإجراء أي محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وأوضح المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن هذا الموقف جاء خلال اتصال هاتفي أجراه عون مع وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، مشيراً إلى أن الإدارة الأمريكية أبدت "تفهمها لموقف لبنان".

وفي حين أصدر مكتب الرئيس اللبناني بياناً رسمياً أكد فيه إجراء المكالمة مع روبيو، إلا أنه أغفل الإشارة إلى مسألة المحادثات مع نتنياهو، وهو الصمت ذاته الذي التزم به مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي تجاه هذه الأنباء.

تأتي هذه التطورات لتعكس حالة الانسداد السياسي تزامناً مع لغة التصعيد العسكري، حيث ترسم تصريحات كاتس وموقف عون مشهداً معقداً أمام الجهود الدولية الرامية لتهدئة الأوضاع في المنطقة.



المصدر: AP