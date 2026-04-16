الرئيس بارزاني: نرفض "الصفقات المشبوهة" والتلاعب بمصير كركوك

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24) – استقبل الرئيس مسعود بارزاني، يوم الخميس 16 نيسان/أبريل 2026، القنصل العام لجمهورية روسيا الاتحادية في أربيل، السيد مكسيم روبين.

خلال اللقاء، أكد القنصل الروسي على عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تجمع بلاده بإقليم كوردستان، معرباً عن تقديره العالي لمواقف الإقليم المتوازنة وحرصه على حماية الاستقرار. كما أشار إلى أن روسيا تولي أهمية كبيرة لمكانة وتأثير الرئيس بارزاني، متمنياً أن تشهد العلاقات الثنائية مزيداً من التطور والنمو. واستعرض القنصل الروسي رؤية موسكو تجاه المتغيرات والأحداث في المنطقة، مؤكداً رغبة بلاده في الاستماع إلى وجهات نظر ورؤى الرئيس بارزاني حول المستجدات الراهنة.

من جانبه، شدد الرئيس بارزاني على ضرورة تمتين العلاقات التاريخية بين إقليم كوردستان وروسيا. وفيما يخص التطورات الإقليمية، أوضح الرئيس بارزاني أن إقليم كوردستان لم يكن يوماً مع خيار الحرب والتوتر، ويؤمن تماماً بأن المشكلات لا تُحل عبر الصراعات العسكرية، بل يجب معالجتها من خلال الحوار والوسائل الدبلوماسية.

كما أكد الرئيس أن إقليم كوردستان لم ولن يكون جزءاً من الحروب والنزاعات القائمة في المنطقة، ولم يدعم أي تحركات عسكرية؛ مشيراً بأسف إلى أنه ورغم هذا الموقف الواضح والمعلن، فقد تعرض الإقليم لظلم كبير وهجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة، مما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى من المواطنين.

وفي ملف محافظة كركوك، أكد الرئيس بارزاني أن كركوك يجب أن تكون مدينة نموذجية للتعايش السلمي والأخوة بين جميع المكونات، مشيراً إلى أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني كان دائماً مدافعاً عن حقوق المكونات كافة، وكثيراً ما تنازل عن استحقاقاته وضحى بمكاسبه من أجل المصلحة العامة والسلم المجتمعي.

وشدد الرئيس بارزاني في ختام حديثه على الرفض القاطع لمحاولات التلاعب بإرادة الناخبين ومصير أهالي كركوك عبر الاستمرار في "الصفقات المشبوهة" في فندق الرشيد (ببغداد).