إسرائيل تعزل جنوب الليطاني بتدمير "جسر القاسمية"

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24) – أكدت قيادة الجيش اللبناني في بيان رسمي أن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت جسر القاسمية الرئيسي والحيوي عند مدخل مدينة صور، قد أدت إلى عزل المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني بشكل كامل عن سائر الأراضي اللبنانية.

وأشار البيان إلى أن تدمير هذا الجسر البحري يندرج ضمن خطة تهدف إلى "فصل منطقة جنوب الليطاني عن شماله"، وذلك بعد سلسلة غارات سابقة استهدفت جسوراً أخرى في المنطقة. وعلى الصعيد الميداني، أعلن الجيش أن الهجوم أدى إلى مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح، كاشفاً أن من بين المصابين عسكرياً من الوحدة المكلفة بحماية الجسر.

المصدر: فرانس برس